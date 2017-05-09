"قانون القومية" يشكل اعلان حرب على عرب 48 وخطوة واسعة على طريق اشهار الدولة اليهودية
أهم العناوين
جرينتش+2 02:43
“مجتهد”: 250 مليون ريال تكلفة زيارة ترامب للسعودية

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني