“مجتهد”: 250 مليون ريال تكلفة زيارة ترامب للسعودية

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» عن وثيقة تبين أن تكلفة التجهيزات السعودية للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبلغ 250 مليون ريال.

وعلى حسابه بموقع «تويتر» نشر «مجتهد» برقية مكتوب عليها «سري للغاية» مرسلة من الديوان الملكي السعودي إلى عدة جهات بينها وزارة المالية تتضمن أن تكلفة الزيارة ستبلغ نحو 250 مليون ريال سعودي.

تلك الأموال الواردة في الوثيقة المذيلة بتوقيع الملك سلمان بن عبد العزيز، تتضمن أن مراسم الاستقبال الملكية والتجهيزات الخاصة بالقمة الأمريكية الإسلامية التي ستعقد خلال زيارة ترامب ستتكلف نحو 112 مليون ريال سعودي، كما أن مظاهر الترحيب التي ستقوم بها أمانة الرياض تبلغ تكلفتها 20 مليون ريال.

ووفق البرقية، فإن هناك بند خاص بالفعاليات المصاحبة للزيارة رصدت له ميزانية تقدر بـ99 مليون ريال، بالإضافة إلى مصروفات أخرى تتعدى قيمتها 25 مليون ريال على أنشطة مصاحبة للزيارة.