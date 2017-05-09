فردوس عبدالحميد بمسرحية “محمد” خلال شهر رمضان المقبل

تعود الفنانة المصرية القديرة فرودس عبد الحميد لتقف على خشبة المسرح بعد غياب سنوات بمسرحية “محمد ” ويتم عرضها في شهر رمضان المقبل على خشبة المسرح الحديث, وهي من تأليف الكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم.

وذكرت فردوس عبد الحميد إنها تجسد في المسرحية دور الراوي لأبرز الأحداث في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ورسالة الدين الحقيقية, ثم الانتقال إلى الفترة الزمنية الحالية والتطرق بالنقد إلى جماعات المتاجرة بالدين ومحاولات تشويه صورة الإسلام.

مسرحية “محمد” من إخراج سامح بسيوني وإعداد جمال ياقوت , وأشعار محمد مخيمر, ويجرى الان تحديد أسماء باقي الأبطال.