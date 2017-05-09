حزب البعث العراقي يعلن تضامنه مع الاسرى الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي بنصرتهم

طالبت القيادة القومية لحزب البعث في العراق بتدخل المجتمع الدولي لحماية الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام, واجبار السلطات الاسرائيلية على تنفيذ مطالبهم العادلة.

وجاء في بيان اصدرته القيادة القومية امس الاثنين بهذا الخصوص ما يلي ..

في اليوم الثاني والعشرين للاضراب الذي اعلنه اسرانا ابناء شعبنا الفلسطيني البطل في سجون الاحتلال الصهيوني مطالبين بحقوق الاسرى والمعتقلين, كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية جنيف, تتابع القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بقلق بالغ تعاظم المخاطر التي تهدد حياة هؤلاء الاسرى من جراء اصرار سلطات الاحتلال على عدم الاستجابة لمطاليبهم المشروعة وهي بسيطة ومشروعة وفقا لكافة المعايير القانونية والانسانية وتتمثل في تحسين معاملتهم واحترام كافة حقوق الاسرى وفقا للمعاهدات الدولية والتي تهملها سلطات الاحتلال الصهيوني .

وتحمل القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي المؤسسات الدولية والحقوقية, خصوصا الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولية تدهور حالة الاسرى واحتمال وفاة بعضهم فهي المنظمات المسؤولة عن متابعة ورصد خرق قواعد معاملتهم والمكلفة برعاية الاسرى في اطار ضمان تطبيق كافة القواعد المقرة عالميا ، والقيام بصورة دورية بالاتصال بسلطات الاحتلال لاجل تنفيذ مطاليبهم والتعهد بتحسين شروط اعتقالهم لان احداها وهي الصليب الاحمر تنفرد بحق زيارتهم والاطلاع على حالتهم ومعرفة شكاواهم .

وترى القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي ان تقصير المنظمات الانسانية في واجباتها تجاه اسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني تفرض تدخلا دوليا رسميا يقوم به ما يسمى ب(المجتمع الدولي) لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والتعامل مع قضيتهم على أنها قضية دولية وجريمة ضد الإنسانية، ليشمل الأسرى بالحماية الدولية، ويطمئن ذويهم على سلامتهم وصحتهم من جهة، واجبار سلطات الاحتلال على التراجع وتنفيذ مطاليب الاسرى من جهة ثانية .

فلنحشد كل قوانا ونوحدها للمطالبة باحترام حقوق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين .