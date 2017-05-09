“الرئيس مفقود”.. رواية يسردها بيل كلينتون حول اسرار  البيت الأبيض

قالت دارا “نوف دابلداي” و”هاتشت بوك” للنشر في بيان، إن الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون يعمل مع الكاتب جيمس باترسون على تأليف رواية عنوانها “الرئيس مفقود” ستُنشر في حزيران 2018.

وقالت الشركتان إن الكتاب سيكون “توليفة فريدة من المؤامرات والتشويق والدراما العالمية التي تدار خلف الستار على أعلى مستويات السلطة”.

وقال كلينتون إنه من قراء باترسون منذ سنوات، وإنه يستمتع بالعمل معه.

وقال كلينتون في بيان: “العمل على تأليف كتاب بشأن رئيس لا يزال في السلطة، على أساس ما أعرفه بشأن العمل والحياة في البيت الأبيض وكيف تعمل واشنطن- يحمل الكثير من المرح”.

وقال باترسون الذي يُشتهر برواياته التشويقية، إن العمل مع كلينتون الشيء الأبرز في حياته العملية.. مضيفا: “إنني أروي قصصاً، ورؤية الرئيس كلينتون العميقة سمحت لي بأن أسرد قصة مشوقة حقاً”.