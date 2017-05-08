“هيومن رايتس ووتش” تنتقد استضافة السعودية لمنتدى المنظمات غير الحكومية

انتقد تقرير حقوقي إقدام مؤسسات الأمم المتحدة مؤخرا على اتخاذ سلسلة كبيرة من القرارات المسيئة للمصداقية فيما يتعلق بالسعودية وسجلها الإنساني، الذي وصفه التقرير بـ “المروّع”.

ورأت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها امس الأحد، أن استضافة السعودية لأنشطة منتدى المنظمات غير الحكومية 2017، غير مناسب.

وقال التقرير: “انتخبت الدول الأعضاء السعودية مؤخرا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، رغم انتهاك الحكومة السعودية المنتظم لحقوق المرأة. كما عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منتدى المنظمات غير الحكومية 2017، هذا الأسبوع في الرياض، حيث لا تسمح الحكومة للمنظمات غير الحكومية المستقلة بالعمل، فيما تودع دعاة حقوق الإنسان في السجن “.

كما اشار التقرير إلى أن موافقة السعودية في تشرين الثاني 2015، على قانون المنظمات غير الحكومية، الذي يسمح للمنظمات غير الخيرية بالعمل لأول مرة، لم يكن مكتملا.

وقال: “القانون تشوبه عيوب خطيرة، فهو يسمح للسلطات برفض ترخيص أو إلغاء أي منظمة لأسباب غامضة مثل مخالفة الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. كما يحظر القانون على المنظمات غير الحكومية المشاركة في تظاهرات في الخارج، وتلقي تمويل أجنبي أو التعاون مع منظمات دولية دون موافقة الحكومة”.

وأعربت “هيومن رايتس ووتش” عن خشيتها من أن يوفر هذا القانون مظلّة لاستمرار السلطات السعودية في مقاضاة وسجن ناشطين مستقلين في مجال حقوق الإنسان لتأسيس منظمات غير مرخص لها، والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما”.

وذكر التقرير أن السلطات السعودية بدأت في تشرين الأول الماضي، محاكمة الناشطين الحقوقيين محمد العتيبي وعبد الله العطاوي بدوافع سياسية بسبب تأسيس منظمة تعنى بحقوق الإنسان عام 2013 لم تدم طويلا، بعد انتظارهما 33 سنوات لتلقي التهم”.

وأضاف: “هناك بالتأكيد أسباب تبّرر عمل وكالات الأمم المتحدة وغيرها مع السلطات السعودية لتحسين حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك تشجيع احترام أكبر لحرية تكوين الجمعيات. لكن استضافة حدث مرموق للمنظمات غير الحكومية في السعودية هو صفعة في وجه أكثر من 10 سعوديين يقبعون في السجن لمجرد محاولة إنشاء منظمات مستقلة، ومكافأة غير مستحقة للمسؤولين الحكوميين الذين وضعوهم هناك”، وفق التقرير.

وكانت منظمة اليونسكو قد اختارت السعودية كأول دولة عربية تستضيف منتدى المنظمات غير الحكومية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.