نقابة المهندسين تنظم مهرجانا تضامنيا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين

تنظم نقابة المهندسين الاردنيين مساء اليوم الاثنين مهرجانا تضامنيا مع الأسرى المضربين عن الطعام داخل في السجون الاسرائيلية, وذلك تحت عنوان “وقفة كرامة” بمشاركة نواب وشخصيات وطنية وعلماء وأسرى محررين.

ويتضمن المهرجان صياما مع افطار تقشفي ومجموعة من الفقرات الفنية في تمام الساعة الخامسة والنصف في قاعة الرشيد في مجمع النقابات المهنية في العاصمة الأردنية عمان.

يشارك في المهرجان النائبان د. عبد الله العكايلة, ود. أحمد الرقب، والمهندس ليث شبيلات نقيب المهندسين السابق والأسير المحرر سلطان العجلوني، بالإضافة إلى المنشدين سائد العجيمي وعبد الرحمن القريوتي.

هذا وقد أكد عمر الحويطات شقيق الأسير الأردني عمّار الحويطات لفريق دعم الأسرى الإعلامي “فداء” أن شقيقه من أوائل الأسرى الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام منذ بداياته، حيث يعتبر من قيادة الإضراب التي دعت إليه كما أفاد شقيقه عمر.

وقال الحويطات أن محاميا قد زار الأسرى المضربين عن الطعام لأول مرة منذ بداية إضرابهم, وأكدوا له أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تلبية جميع مطالبهم العادلة والشرعية.

يذكر أن الأسير الأردني الحويطات كان قد اعتقل عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة.