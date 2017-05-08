مجدداً.. علماء بريطانيون يزعمون اكتشاف علاج للصلع والشيب

ذكرت صحيفة “الديلي تليجراف” أن كريماً أو مرهماً طبيا سيكون متاحا قريبا لعلاج الصلع وإيقاف تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض.

وأوضحت الصحيفة أن الخلايا التي تعد مسؤولة عن إنتاج الشعر وتتحكم في لونه تم اكتشافها بالصدفة البحتة خلال قيام الباحثين الأميركيين بمحاولات للتوصل لعلاج للسرطان، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى التوصل لعلاج للصلع والشيب وربما أيضا للشيخوخة وأسبابها.

وأكدت أن العلماء قد اكتشفوا نوعا من البروتينات يسمى” كروكس 20 ” يقوم بالاندماج مع خلايا الجلد لتتحول هذه الخلايا إلى الشعر, كما اكتشفوا خلايا جذعية مؤثرة على لون الشعر أيضا وأطلقوا عليها “إس سي إف” بحيث أنهم عندما أزالوها من فئران التجارب تحول لون شعرها إلى اللون الأبيض”.