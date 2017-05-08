سيف الإسلام القذافي ينجو من ثالث محاولة لاغتياله

تناقلت مصادر إعلامية ليبية أنباء تفيد بنجاة سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، من محاولة اغتيال جديدة تعرض لها في سجنه في مدينة الزنتان.

وأكدت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية، تعرض سيف الإسلام لمحاولة اغتيال فاشلة، وقالت إنه تم تدبيرها من قبل أسامة الجويلي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري في «الزنتان».

وأشارت المصادر إلى أن الجويلي أرسل عددا من المسلحين إلى مكان احتجاز القذافي بهدف «تصفيته» إلا أن القائمين على حمايته رفضوا السماح لهم بمقابلته، حيث أكدت أنها محاولة الاغتيال الثالثة التي يتعرض لها القذافي خلال الأشهر الأخيرة، ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من قبل المجلس العسكري للزنتان حول هذا الأمر.

ولا يزال سيف الإسلام القذافي يعيش تحت الإقامة الجبرية في مدينة الزنتان منذ اعتقاله عام 2011 من قبل عناصر «كتيبة الزنتان»، في انتظار الفصل في وقف ملاحقة محكمة الجنائية الدولية له عقب إقرار مجلس النواب الليبي قانون العفو العام الذي يشمل سيف القذافي وعددا من أنصار النظام السابق.

وقد تزايدت الدعوات مؤخرا من قبل أنصاره وعدد من الأطراف الدولية لإطلاق سراحه وعودة إلى المشهد السياسي، حيث يرى البعض أنه قد يؤدي دورا كبيرا في توحيد عدد من القبائل والمساهمة مع بقية اللاعبين السياسيين في إعادة توحيد البلاد التي تعاني التشتت والفوضى.