رداً على تصريحات محمد بن سلمان.. وزير الدفاع الإيراني يهدد بتدمير المدن السعودية ما عدا مكة والمدينة
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حملات التطهير المتواصلة من قبل نظام اردوغان تهدد بانقسام الشعب التركي

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