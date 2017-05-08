رداً على تصريحات محمد بن سلمان.. وزير الدفاع الإيراني يهدد بتدمير المدن السعودية ما عدا مكة والمدينة
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بعكس امريكا التي انتخبت العنصري ترامب.. فرنسا تهزم المرشحة العنصرية لوبان

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