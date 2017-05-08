افتتاح مسجد بتمويل قطري في السويد يثير مخاوف واعتراضات اوروبية

حذرت مجلة «بريتبارت» الأمريكية، من افتتاح مسجد كبير بتمويل قطري في مدينة «مالمو»، جنوبي السويد.

وذكرت المجلة، أن «افتتاح هذا المسجد في السويد، التي تعد أكثر دول العالم إلحادا، يمثل تهديدا، وينبئ بتحولها إلى دولة مسلمة».

وأوضحت المجلة أن 8 من كل 10 سويديين ملحدون، وهو ما يثير القلق حول الهوية الدينية المستقبلية للبلاد.

وفي كانون ثان الماضي، حذر «كارلو ليبراتي»، رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في السويد، من وجود «ارتباط بين انتشار الإلحاد وصعود الإسلام في أوروبا».

وقال في تصريح لصحيفة «كريستيان بوست» الأمريكية: «في غضون عشر سنوات سنكون جميعًا مسلمين بسبب غبائنا؛ لأن إيطاليا وروما تسيران على طريق الإلحاد فيما يتعلق بالقوانين والتقاليد».

وكان قد تم افتتاح المسجد القطري يوم الأربعاء الماضي، وهو يحمل اسم «أم المؤمنين خديجة»، ويقع على مساحة ألف و791 مترًا مربعا، ويتسع لألفي مصل، وهو ما يجعله أكبر مسجد في الدول الاسكندنافية.

وتشهد أوروبا تصاعداً للخوف من الإسلام، أو ما أصبح يعرف بـ«الإسلاموفوبيا»، خصوصاً بعد تزايد إقبال الأوروبيين على اعتناقه، وتراجع دور الكنائس، وتدفق المهاجرين واللاجئين من دول مسلمة.