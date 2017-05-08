اسماء رئيس واعضاء الهيئة القيادية الجديد لحركة حماس

أعلنت حركة “حماس”، انتهاء جميع مراحل انتخابات مؤسساتها في الداخل والخارج، كما كشفت في الوقت ذاته عن أبرز أسماء أعضاء مكتبها السياسي المُنتخبين.

وقال بيان صادر عن الحركة، امس الأحد، إن “مجلس الشورى العام للحركة قد عقد دورته العادية، على صعيدَي الداخل (في الضفة الغربية وقطاع غزة) والخارج (دول الشتات الفلسطيني)، وذلك يوم امس الاول السبت، حيث تمَّ خلالها انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي “.

وأضاف البيان أنه قد تم ايضا انتخاب أعضاء المكتب السياسي الجديد، ومن أبرزهم : موسى أبو مرزوق، ويحيى السنوار، وصالح العاروري، وخليل الحيّة، ومحمَّد نزال، وماهر عبيد، وعزّت الرّشق، وفتحي حمّاد, فيما لوحظ غياب كل من سامي خاطر, ومحمد نصر, عضوي المكتب السياسي السابق.

وأعرب البيان عن تقديره لرئيس المكتب السياسي السابق، خالد مشعل، الذي قالت إنه “قاد باقتدار سفينة الحركة لأكثر من 20 عاماً، وكانت له بصمته الواضحة والإيجابية في قيادة الحركة، وتحقيق أهدافها، والارتقاء بدورها فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً”.

وعلى صعيد متصل صرح شاكر عمارة، القيادي في حركة “حماس”، أن السعي نحو إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتعزيز صموده، سوف تحظى بالأولوية القصوى لدى إسماعيل هنية, رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة.

وقال عمارة في تصريحات صحفية : ان “هنية سيعمل لأجل الالتفاف حول برنامج وطني يعزز المصالحة الوطنية، إلى جانب استمرار فتح علاقات عربية وإقليمية؛ خاصة أنه يحظى باحترام وتقدير شعبي ورسمي داخليًا وخارجيًا”.

وذكر أن الظروف المحيطة بالحركة لم تُؤثر على سير انتخاباتها الداخلية، مشيرًا إلى أن “حماس ما زالت متماسكة داخليًا رغم الظروف الصعبة والوضع الحرج سياسيًا”.