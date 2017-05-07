ليلى خالد تعلن الاضراب عن الطعام تضامناً مع الاسرى الفلسطينيين

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​أعلنت المناضلة المعروفة ليلى خالد إضرابها عن الطعام تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها رابطة المرأة الأردنية مساء أمس السبت ضمن فعاليات اليوم السادس من خيمة الكرامة والحرية التي يقيمها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الساحة الخارجية لحزب الوحدة الشعبية.

وأكدت الرفيقة ليلى, عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذا هو أقل ما يمكن تقديمه كتعبير عن تضامننا مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ عشرين يوماً ويطالبون بأبسط حقوقهم الإنسانية.

كما تحدثت في الندوة الكاتبة والباحثة الزميلة لميس أندوني، إضافة إلى كلمة عبر الهاتف لكل من المناضلة الحقوقية صمود سعدات، والمناضلة وفاء ابو غلمة.

وتخلل الفعالية عرض أفلام وثائقية عن الأسيرات النساء والأطفال إضافة إلى مداخلات تضامنية من الحضور وأهالي الأسرى المدعوين.

كما يستمر الرفاق والأصدقاء في إضرابهم التتابعي عن الطعام في مقر الخيمة, فيما تستمر فعاليات الخيمة، بعرض سينمائي لأفلام تتحدث حول مفهوم الإضراب عن الطعام في المعتقلات من إعداد شبيبة حزب الوحدة الشعبية، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.