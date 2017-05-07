حركة الجهاد الاسلامي ترفض دولة بحدود 1967 وتبدي القلق من بعض بنود وثيقة "حماس" الجديدة
أهم العناوين
جرينتش+2 03:18
كوريا الشمالية تتهم الـCIA بمحاولة اغتيال رئيسها وتهدد بشحن قنبلة نووية لتدمير أمريكا

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني