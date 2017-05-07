ضبط اجهزة تجسس بحوزة اخواني مصري قادم لمطار الغردقة من اسطنبول

ألقت السلطات المصرية القبض على أحد عناصر تنظيم الإخوان المسلمين الارهابي في مطار الغردقة قادم من تركيا وبحوزته اجهزة تجسس وتمرير مكالمات دولية.

وذكرت وسائل اعلام مصرية أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن الإرهابي الذي تم القبض عليه هو أحد عناصر التنظيم الدولي للإخوان وكان على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول في تركيا.

وأشارت إلى أن مأموري جمارك مطار الغردقة الدولي اشتبهوا فى أحد الركاب القادمين على إحدى الرحلات القادمة من مطار إسطنبول وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على كميات كبيرة من الأجهزة المختلفة والممنوعة حيازتها من دون تصريح بينها أجهزة تجسس وأخرى لنقل وتمرير المكالمات الدولية.

وكانت السلطات الجمركية في مطار القاهرة الدولي أحبطت في تشرين الثاني عام 2015 أكبر محاولة لتهريب أجهزة تجسس وتنصت وتتبع فائقة الدقة.