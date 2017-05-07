رحيل الفنانة السورية “فطوم” رفيقة غوار الطوشة وياسين بقوش

غيب الموت ظهر امس السبت الفنانة السورية القديرة نجاح حفيظ عن عمر ناهز 84 عاما بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها عشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية والسينمائية.

وذكرت نقابة الفنانين السوريين أن الفنانة حفيظ توفيت بعد ظهر امس السبت في مشفى ابن النفيس بدمشق الذي نقلت إليه اثر نوبة قلبية, وسيتم تشييع جثمانها بعد صلاة الظهر اليوم الاحد من جامع الإيمان بمنطقة المزرعة إلى مثواها الأخير في مقبرة الروضة على طريق مطار دمشق الدولي.

وكانت بداية الفنانة حفيظ في ستينيات القرن الماضي عبر الشاشة الذهبية حيث قدمت أفلاما عديدة كما شاركت في أغلب أفلام الثنائي دريد لحام ونهاد قلعي مثل اللص الظريف وخياط للسيدات وغوار جيمس بوند وصح النوم.

وشهدت فترة السبعينيات تألق حفيظ الفني من خلال تجسيدها لشخصية فطوم حيص بيص في مسلسل صح النوم بجزأيه عام 1974 و رباعية ملح وسكر ولمشاركتها في هذا المسلسل قصة حيث رشحها الراحلان نهاد قلعي وخلدون المالح لأداء هذه الشخصية في حين رشح الفنان دريد لحام الفنانة منى واصف لتحصل حفيظ في النهاية على هذا الدور الذي فتح لها أبواب الشهرة عربيا ورسخ أقدامها كممثلة كوميدية قديرة.

وفي مسيرة الفنانة حفيظ مع شاشة التلفزيون هنالك عشرات الأعمال ومن أهم مسلسلاتها الدرامية: فوزية, ولك يا شام, وتجارب عائلية, وشجرة النارنج, وهجرة القلوب إلى القلوب, ودمشق يا بسمة الحزن, ودرب التبان, ونهاية رجل شجاع, وأهلا حماتي, والخوالي, ومرزوق على جميع الجبهات, وأهل الراية, والخبز الحرام, وفتت لعبت الذي كان آخر أعمالها التلفزيونية فضلا عن مشاركاتها الواسعة في التمثيليات الاذاعية وأشهرها مسلسل حكم العدالة .

وفي تصريح لـ “سانا” أشار الفنان عبد الرحمن ابو القاسم إلى أن رحيل قامة فنية مثل الفنانة نجاح حفيظ يعد خسارة كبيرة للفن في سورية فهي من الجيل الذي أسس له بشكل كبير, ولكن ستبقى أعمالها شاهدا على إبداع وموهبة كبيرة امتلكتها حفيظ وستبقى هذه الأعمال خالدة في ذاكرة الأجيال.