حركة الجهاد الاسلامي ترفض دولة بحدود 1967 وتبدي القلق من بعض بنود وثيقة "حماس" الجديدة
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جرينتش+2 04:07
تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون يضعف الايض ويضاعف السمنة

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