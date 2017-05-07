ترامب يلتقي في السعودية رؤساء دول اسلامية لتشكيل حلف معادٍ لايران

كشفت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية أبرز ما سيتم تناوله خلال لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع قادة العالم الإسلامي الذين سيلتقيهم خلال زيارته المقرّرة إلى المملكة العربية السعودية الشهر الجاري.

ووفقاً لمسؤول أمريكي كبير؛ فإن ترامب سيناقش خلال زيارته إلى السعودية عدة بنود؛ أهمها إيجاد حل طويل الأمد لـ “التطرّف”، واتخاذ إجراءات إضافية لوقف تمويل المنظمات المسلّحة، ومواجهة تأثير إيران وتنظيم داعش، وزيادة التعاون الأمني بين دول الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة الأمريكية؛ فإن زيارة ترامب إلى السعودية، ولقاءه بقادة العالم الإسلامي هناك، تأتي بعد عدة زيارات قام بها عدد من الزعماء في الدول العربية والإسلامية، أكّدوا خلالها للرئيس الأمريكي رغبتهم بالعمل بشكل أوثق مع الإدارة الجديدة لمحاربة التطرّف.

كما أن الزيارة المقرّرة للرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية تأتي تأكيداً للنهج الجديد للإدارة الأمريكية، وطي صفحة الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما، وأيضاً تزايد الاضطرابات في الشرق الأوسط.

زيارة ترامب إلى السعودية تحمل دلالة مهمة؛ فالمملكة تضم أطهر البقاع لدى المسلمين؛ وهي مكة المكرمة، ولقاء الرئيس الأمريكي مع قادة العالم الإسلامي هناك سيحمل بين طيّاته الكثير، وسيرسم ملامح مرحلة جديدة لمواجهة التطرّف الذي زعزع المنطقة وزرع فيها عدم الاستقرار.

وأكّد المسؤول الأمريكي أن لدى شركاء الولايات المتحدة القدرة على القيام بالكثير في المنطقة، كما أن زيارة ترامب تأتي متوافقة مع شعار الإدارة الأمريكية الجديدة “أمريكا أولاً”.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن من البيت الأبيض عن نيته زيارة السعودية، في 23 أيار الجاري، وتعتبر هذه الزيارة الأولى تاريخياً لرئيس أمريكي إلى دولة عربية أو إسلامية في أول زيارة خارجية له.

وقال ترامب من البيت الأبيض: “أفتخر بأن أنقل لكم هذا الإعلان التاريخي والعظيم؛ وهو أن زيارتي الخارجية الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية ستكون للسعودية، ثم إسرائيل، وبعد ذلك روما”.

وذكر في كلمته قبل الزيارة للشرق الأوسط، أنه ليس من مهمة الولايات المتحدة أن تملي على الآخرين طريقة الحياة التي يجب أن يسلكوها، بل إن الهدف هو بناء ائتلاف من الأصدقاء والشركاء الذين يتقاسمون هدف مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأعلن ترامب أنه سيبدأ وضع أساس جديد لمحاربة “الإرهاب” خلال زيارته للسعودية، “سنرسي من السعودية دعائم تحالف جديد ضد التطرّف والإرهاب والعنف”.

وقال ترامب: “سنعقد قمة تاريخية في السعودية بحضور قادة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي”.

وأضاف: “سنسعى من السعودية لبناء مستقبل مشرق وعادل للشباب المسلم في بلدانهم”، وتوقّع ترامب نتائج ملموسة من السعودية في التصدي للأفكار المتطرّفة.