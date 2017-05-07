حركة الجهاد الاسلامي ترفض دولة بحدود 1967 وتبدي القلق من بعض بنود وثيقة "حماس" الجديدة
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جرينتش+2 03:18
المشروع الصهيوني في إفريقيا .. توظيف التاريخ  لخدمة الأيديولوجيا

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