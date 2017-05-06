نانسي عجرم تنفي لقاء رجل اعمال اسرائيل في قبرص

عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”, هاجمت المطربة اللبنانية نانسي عجرم منتقديها، بعد تداولهم لصورة تجمعها برجل أعمال إسرائيلي.

وغردت نانسي تعليقًا على الصورة المثيرة للجدل قائلة: “وطنيتي وهويتي اللبنانية والعربية فوق كل اعتبار، ولا أسمح لمطلق إنسان حتى بمحاولة الاقتراب منها، نحن نتواجد في مطارات العالم أجمع يوميًا ويقترب منا معجبون لالتقاط صور معنا دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم”.

وتابعت: “اكتفي بهذا القدر من الرد على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة، أنا لبنانية عربية حتى الرمق الأخير”.

يذكر أن نانسي تعرضت لانتقادات واسعة فور تداول صورة تجمعها برجل أعمال “إسرائيلي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان حساب شرطة المشاهير عبر تطبيق “انستغرام”، قدنشر خبراً تحت عنوان، “نانسي عجرم والتطبيع مع العدو الصهيوني”.

وأشار إلى أنّ مواقع عبرية نشرت أنّ عجرم التقت في شهر آذار الماضي رجل الأعمال الإسرائيلي, دان سافيون في قبرص إلى جانب فرقتها”.

وأضاف حساب الشرطة، “ذكرت المواقع أن عجرم أعربت عن رغبتها لإحياء حفل لجمهورها في إسرائيل”، وقد أرفق الخبر بصورة جمعت عجرم وسافيون.