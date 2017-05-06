 فتح ابواب امتحان الدراسة الثانوية.. حتى النجاح

أقرت لجنة التخطيط المركزية بوزارة التربية والتعليم خلال اجتماع عقدته اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، التعليمات المعدلة لتعليمات امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي) رقم (7) لسنة 2011، والتي سيتم نشرها بالجريدة الرسمية للعمل بها حسب الأصول.

وتسمح التعليمات لطالب الثانوية العامة غير المستكمل لمتطلبات النجاح، التقدم للامتحان العام بعدد مفتوح من الدورات من غير أن يستنفد حقه، كما تسمح يسمح للطالب غير المستكمل لمتطلبات النجاح والذي استنفد حقه في الدورات السابقة، التقدم للامتحان العام ابتداءً من الدورة الشتوية للعام الدراسي 2017 /2018 2018 وفق الشروط الآتية: أن يتقدم للامتحان في أي مبحث أو مستوى مطروح في برنامج امتحان الثانوية العامة ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج المعتمدة، وتعطى الأولوية للتقدم في الامتحان العام للمشتركين الذين استنفدوا حقهم في الدورات السابقة وفق الأحدث، وعلى التوالي، وذلك لغير المستكملين في ثلاثة مباحث فما دون.

ويشترط ايضا أنه في حال عدم طرح مبحث ما في برنامج الامتحان العام، يسمح للمشترك غير المستكمل في ذلك المبحث أن يتقدم لمبحث بديل ووفق المناهج المعتمدة، وما تقرره إدارة المناهج والكتب المدرسية وبالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات، وفي حال تسجيل الطالب غير المستكمل للمستوى/ المبحث، تسقط العلامة السابقة لهذا المستوى/ المبحث تلقائياً.