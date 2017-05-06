حتى المرشحة العنصرية الفرنسية لوبان تجد من ينسبها الى النبي العربي !!

نشرت الوكالة الفرنسية “أ ف ب” خبرا نقلا عن باحث فرنسي زعم فيه أن “المرشحة للرئاسة عن حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، هي من سلالة النبي محمد” (عليه الصلاة والسلام).

وبعد ساعات من تداول الخبر على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قامت الوكالة الفرنسية بسحب الخبر من التداول وحذفه من الموقع الرسمي، فيما لم تعلق المرشحة الفرنسية مارين لوبان أو من يمثلها على الخبر.

وقد استندت الوكالة في خبرها هذا إلى باحث فرنسي في علم الأنساب، يدعى جان لويس بوكانو، زعم أن مرشحة أقصى اليمين لانتخابات الرئاسة الفرنسية، وزعيمة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان، تتحدر من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما زعم “بوكانو”، قبل أربعة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن أجداد لوبان من جهة والدتها يتحدرون من سلالة النبي محمد، وكانوا تجارا عاشوا في القرن 17 بإقليم أفيرون حيث أن جذورهم تتحدر أيضا من عائلة ملك فرنسا لويس السادس.