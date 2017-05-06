ترامب.. رئيس دولة ام حّلاب جشع يريد حلب حلفاءه وتكبيدهم نفقات محاربة الجماعات الارهابية ؟
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جرينتش+2 03:19
حتى المرشحة العنصرية الفرنسية لوبان تجد من ينسبها الى النبي العربي !!

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