ترامب.. رئيس دولة ام حّلاب جشع يريد حلب حلفاءه وتكبيدهم نفقات محاربة الجماعات الارهابية ؟
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جرينتش+2 03:19
القهوة لم تعد سمراء, بل بيضاء شفافه تشبه الماء

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