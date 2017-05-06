اجور بارقام فلكية يحصل عليها ابطال المسلسلات الرمضانية المقبلة

تخطت تكلفة المسلسلات المصرية خلال شهر رمضان المقبل مبلغ ملياري جنيه، وهو ما اعتبر الرقم الاعلى في تاريخ المسلسلات الرمضانية، حيث ضربت أجور المشاهير رقماً قياسياً جديدا وغير مسبوق.

وفيما يلي ابرز هؤلاء الفنانين المشاركين في بطولة المسلسلات المقبلة واجورهم..

* تقاضى محمد فؤاد على مسلسل “الضاهر” بـ30 مليون جنيه مصري.

* وصل أجر غادة عبدالرازق عن مسلسل “أرض جو” 30إلى مليون جنيه مصري.

* حصل الفنان كريم عبدالعزيز عن مسلسل “الزيبق” 38 مليون جنيه.

* عادل إمام الأعلى أجراً عن مسلسل “عفاريت عدلي علام” وحصل على 45 مليون جنيه.

* هيفاء وهبي هي الفنانة الأعلى أجراً، حصلت على 2 مليون دولار.

* مصطفى شعبان حصل على 25 مليون جنيه عم مسلسله “اللهم إني صائم”.

* تقاضى أحمد السقا 40 مليون جنيه لبطولة مسلسل “الحصان الأسود”.

* حصل عمرو يوسف على أجر 14 مليون جنيه عن مسلسله “عشم إبليس”.