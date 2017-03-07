احباط هجوم ارهابي بشاحنة مفخخة يستهدف اغتيال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته لماليزيا
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طوبى “للمجد” في حلتها الالكترونية

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