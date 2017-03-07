سامية جمال (ايقونة الرقص الشرقي).. نسيها الجمهور وتذكرها “جوجل”

احتفل محرك البحث «جوجل» ، بعيد ميلاد الفنانة سامية جمال التى صادفت ذكرى ميلادها امس الاول الأحد.

ولدت سامية جمال بمحافظة بنى سويف فى عام 1924 وتوفيت فى 1 كانون اول عام 1994 عن عمر يناهز 70 عامًا.

وتعد الفنانة سامية جمال إحدى العلامات الفارقة فى مسيرة الرقص الشرقى وهى من أوائل الفنانات التى مزجت فى فنها بين التمثيل والرقص وكثيرا ما خلطت أدوارها التمثيلية بعروض راقصة وصنعت من عروضها الراقصة مشاهد تمثيلية فى مجالات التراجيديا والميلودراما.

اسمها الحقيقي “زينب خليل إبراهيم محفوظ”، وظهرت فى أواخر الأربعينات من القرن العشرين وعرفت باسم سامية جمال.

بدأت حياتها الفنية مع فرقة بديعة مصابني حيث كانت تشارك في التابلوهات الراقصة الجماعية، وفي عام 1943 بدأت بالعمل في مجال السينما حيث شكّلت ثنائيًا ناجحًا مع الفنّان فريد الأطرش في عدة أفلام وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها وأشهرها من خلال سته أفلام شهيرة.

في أوائل السبعينيات اعتزلت الفنانة سامية جمال الأضواء والفنّ ثم عادت مرة أخرى للرقص في منتصف الثمانينات ولكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها.