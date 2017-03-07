احباط هجوم ارهابي بشاحنة مفخخة يستهدف اغتيال الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته لماليزيا

كشفت شرطة ماليزيا، عن إحباطها لمخطط إرهابي كان موجها ضد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته إلى كوالالمبور.

وقال خالد أبو بكر، رئيس الشرطة الماليزية، اليوم الثلاثاء، إن هذا المخطط الإرهابي يقف وراءه 7 أشخاص ألقت السلطات القبض عليهم في شباط الماضي، بينهم 4 يمنيين.

وأضاف رئيس الشرطة الماليزية يقول للصحفيين، إن المعتقلين السبعة المشتبه بأنهم على صلة بتنظيم “داعش” الإرهابي، قد خططوا لتنفيذ هجوم على الملك السعودي خلال تواجده في كوالالمبور.

وتابع قائلا: “لقد نجحنا في إلقاء القبض عليهم قبل أن يتمكنوا من ارتكاب أي جريمة”.

وفي بيان سابق، أعلنت الشرطة الماليزية أن اثنين من المعتقلين، هما ماليزي وإندونيسي، خططا لتنفيذ هجوم كبير باستخدام سيارة أو شاحنة مفخخة، قبل أن يتوجها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش”.

وحسب معلومات الشرطة، تتراوح أعمار المشتبه بهم بين 26 و33 عاما، وتم إلقاء القبض عليهم في 26 شباط الماضي (يوم وصول الملك السعودي إلى كوالالمبور)، أثناء عملية لمحاربة الإرهاب. ومن بين المعتقلين شخص كان يعمل طباخا في أحد المطاعم المحلية، فيما كان آخر يدرس في جامعة ماليزية خاصة.

يذكر أن الملك السعودي قام بأول زيارة رسمية له إلى ماليزيا استغرقت 4 أيام في 26 شباط الماضي. وفي اليوم الثاني من الزيارة، أعلنت شركة “أرامكو” عن خطط لاستثمار 7 مليارات دولار في مشروع لبناء مصفاة نفطية ضخمة جنوب ماليزيا.