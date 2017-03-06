“نساء ووطن”.. رواية مصرية جديدة لعبدالواحد محمد

صدر للروائي المصري عبدالواحد محمد كتابه الجديد (نساء ووطن) الذي يضم مجموعة من المقالات سبق ان نشرت في عدد من الصحف العربية.

الكتاب يقع في 200 صفحة من القطع المتوسطة, ويلقي الضوء على دور المرأة العربية في عصر الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي, ومدى قدرتها على تبني العديد من قضايا وطنها بل دفعها إلى الأمام.

ومن بين نساء الوطن العربي اسماء عديدة فرضت نفسها على الأحداث الثقافية والرياضية والسياسية والعقائدية والاقتصادية والفنية, ابرزهن العداءة المغربية ووزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل, وسميرة موسى عالمة الذرة المصرية, وزها حديد المهندسة العراقية, ونوال سعداوي الطبيبة والاديبة المصرية, وخيرية المنصور المخرجة العراقية, وجميلة بوحيرد, المناضلة الجزائرية, وغادة المطيري البروفيسورة السعودية, وسناء محيدلي اللبنانية التي دفعت حياتها ثمن لحرية لبنان.

للروائي عبدالواحد محمدعدة روايات صدرت من قبل بينها رواية “حارس مرمى” التي جسدت صفحات من النضال الفلسطيني العربي, ورواية “جميلة” التي تؤكد عمق العلاقات المصرية الجزائرية العربية, ورواية “بدون أحزان” المتعلقة بعالم ذوي الإعاقة والتي كانت ملهمتها امرأة عربية لم تقف اعاقتها البصرية أمام طموحاتها من مواصلة دراستها الجامعية بل السفر حول العالم بمفردها والفوز بالعديد من الميدليات الذهبية في مسابقات رياضية.