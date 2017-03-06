 ميرفت أمين تغادر «قصر العشاق» لتخلفها سوزان نجم الدين

انضمت مؤخرا الفنانة السورية سوزان نجم الدين الى فريق عمل مسلسل «قصر العشاق» المصري الذى كتبه محمد الحناوى, ويخرجه أحمد صقر, ويضم مجموعة من نجوم جيل الثمانينيات, ابرزهم فاروق الفيشاوى وسهير رمزى وبوسى وعزت العلايلى وخالد زكى الذى حل مكان حسين فهمى.

وقد جاء تعاقد المنتج ممدوح شاهين مع سوزان نجم الدين بعد اعتذار الفنانة ميرفت أمين, حيث من المفترض أن تصل سوزان نجم الدين القاهرة خلال أيام استعدادا لبدء التصوير.

يناقش هذا المسلسل فى إطار اجتماعى رومانسى سلسلة التغييرات التى طرأت على المجتمع المصرى فى السنوات الماضية, من خلال مجموعة قصص الحب.

جدير بالذكر ان آخر مشاركات سوزان نجم الدين فى الدراما المصرية كان مسلسل «وش تانى» مع حسين فهمى وكريم عبدالعزيز ومنة فضالى, وهو من تأليف وليد يوسف وإخراج وائل عبدالله, حيث جسدت سوزان خلال المسلسل شخصية قارئة فنجان تدعى «مها» ترتبط بعلاقات مع رجال البيزنس.