إيران تختار عاصمة جديدة وتحيل طهران الى التقاعد

طالب نواب إيرانيون مرشد الثورة آية الله السيد علي خامنئي دعم خطة لنقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى.

فقد بعث 73 نائبا إيرانيا برسالة في هذا الشأن، بعد تصديق مجلس النواب على هذا المشروع قبل ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن النائب أبو الفضل أبو ترابي قوله: إن الرسالة طلبت من آية الله خامنئي “دعم الخطة التي وافق عليها البرلمان في كانون الأول 2013، لنقل العاصمة الإيرانية من طهران التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وتعاني مشاكل عدة بينها الزحام والتلوث وخطر الزلازل”، مضيفا أن “الرسالة طلبت من السيد خامنئي إصدار التوجيهات اللازمة للمسؤولين للبدء بمشروع نقل العاصمة”.

واعتبر أبو ترابي، أن “حريق مركز تسوق بلاسكو في طهران الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا في كانون الثاني الماضي، قد دق ناقوس الخطر بشأن الوضع العمراني لطهران، وأظهر عدم جاهزية المدينة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، وضرورة نقل العاصمة إلى مدينة أخرى”.

وانتقد نائب البرلمان، الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال أنه لم يعمل على تنفيذ مشروع نقل العاصمة، رغم تصديق مجلس النواب عليه قبل 3 سنوات.

وكان صوّت 110 نائبا من أصل 290 برلمانيا لصالح خطة نقل العاصمة في 25 كانون الأول 2013.

ويعكف مجلس تشكل من أجل متابعة تطبيق الخطة، على تحديد المدينة الإيرانية الأكثر ملاءمة لتصبح العاصمة الجديدة للبلاد.

الجدير بالذكر، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أبدى مطلع عام 2015 دعمه لخطة نقل العاصمة من طهران إلى مدينة أخرى، لافتا إلى أن ذلك يمكن أن يسهم في تقليل المشاكل الناجمة عن الكثافة السكانية في المدينة.