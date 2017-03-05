الاردن يشارك في المصالحات الوطنية السورية بمنطقة درعا

أثارت وثائق يتم توزيعها على وجهاء البلدات الراغبة بالمصالحة في درعا، استغراب الناشطين والصفحات الموالية للجيش السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الوثائق من الداخل ثلاث خانات، توقع عليها الأطراف المعنية بالاتفاق، الخانة الأولى لوجهاء القرى والبلدات، والأخرى للحكومة السورية، والثالثة للوسيط الروسي.

وما أثار الناشطين وجود نسر المملكة الأردنية الهاشمية على الغلاف الخارجي للوثيقة، إلى جانب شعار الجمهورية العربية السورية، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناشطون: إنّ الوجهاء المعنيين بالتوقيع على اتفاق المصالحة، يوقعون على الختم الأردني كشرط لإتمام وثيقة المصالحة في خطوة يبدو أنها تمت بتنسيق روسي أمريكي لإشراك الأردن في الترتيبات الأمنية في جنوب سورية”.

يذكر أن الوثيقة ظهرت بعد اجتماع وجهاء بلدة غباغب ولجان المصالحة المحلية في مدينة الصنمين، برئاسة محافظ درعا، محمد خالد الهنوس، وبحضور غينادي باريوفيتش ريجوف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، تمهيدًا لإعلان مصالحة.