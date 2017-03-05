اقبال واسع من فتيات جدة السعودية على مراكز تعليم فنون المكياج

بهرت فتيات جامعيات برعن في التزيين وفن التجميل الحضور في المسابقة التي نظمها مركز حي الروضة في جدة، وحضرها أكثر من 160 سيدة وعدد من المتخصصات في التزيين والتجميل، وبعض قاطنات الحي.

وقالت الدكتورة آمال العبادي, مديرة مركز حي الروضة التابع لجمعيات مراكز الأحياء بجدة الدكتورة ، إن المركز أقام مسابقة اختيار أفضل موهوبات بفن التزيين والتدريب، وهي أول مسابقة اعتمدت من الحي، وشاركت فيها فتيات مدينة جدة، وحضرها أكثر من 160 سيدة وفتاة من حي الروضة وما حولها.

وأضافت تقول : أن من أبرز المشاكل التي تواجه الراغبات في العمل بمجال التجميل هو افتقار الصالونات والمشاغل للمواطنات العاملات، الأمر الذي دفع المركز إلى إعداد وتدريب فتيات للتصميم والخياطة، ثم انطلق في تدريب الفتيات على فن المكياج، وذلك لجعل هذه المهنة متوفرة للفتاة السعودية، وتوفير فرص عمل من ناحية أخرى، وتخريج فئات من المجتمع من العاطلات للعمل في السوق السعودي لسد العجز الشديد في الصالونات ومراكز التجميل.

وأشارت إلى أن عددا من صالونات جدة شارك كراع للفاعلية، مبينة أن هذه الفعالية تسهم بشكل حقيقي في خلق فرص عمل حقيقية لعدد كبير من الفتيات اللاتي أبدعن في هذا المجال وبتن مستعدات للعمل في القطاع الخاص.

من جهتها، قالت المتخصصة في التزيين والتجميل العنود الرفاعي إنها على استعداد تام للمساهمة في تدريب الفتيات الراغبات في العمل بفن التجميل، مبينة أنها تعمل في المجال منذ 12 عاما، وتطمح إلى تأسيس مركز تدريب خاص للموهوبات في مجال التجميل من السعوديات، ومن ثم البحث عن الفرص الوظيفية المناسبة لهن.