تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 15 ارهابيا ومجرما فجر اليوم في سجن سواقة جنوبي عمان
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جرينتش+2 04:29
“صحيفة الجارديان” تكشف احدث وسائل تنظيم داعش في “صناعة الاستشهاد”

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