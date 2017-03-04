“صحيفة الجارديان” تكشف احدث وسائل تنظيم داعش في “صناعة الاستشهاد”

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن إن تنظيم “داعش”، قد بات يتعامل مع الانتحاريين في دفاعه عن معاقله بطريقة استراتيجية تشبه لجوء اليابان للطيارين “الكاميكازي” في الحرب العالمية الثانية.

ونقل تقرير للصحيفة عن دراسة أعدها الباحث تشارلي وينتر من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في لاهاي بعنوان “حرب الانتحار” أن تنظيم داعش فقد 923 عنصرا من عناصره في عمليات انتحارية في الفترة ما بين كانون الثاني 2015 وتشرين الثاني 2016.

وأوضح وينتر أن تنظيم داعش جعل من مفهوم “الاستشهاد” صناعة أقرب في أهدافها الى اسلوب طياري الكاميكازي منه الى “إرهابيي تنظيم القاعدة” خلال العقد الأول من القرن الحالي.

وأشار إلى أن نسبة الأجانب من انتحاريي التنظيم بلغت 20 بالمائة, لافتا إلى أن أغلب هؤلاء الانتحاريين كانوا من سوريا والعراق يليهما طاجيكستان ثم السعودية والمغرب وتونس.

وقال إن 70 بالمائة من العمليات التي أجرى عليها الدراسة كانت بواسطة عربات مفخخة استهدفت بها مواقع عسكرية لمنع الخصم من التقدم بريا نحو مواقع التنظيم, مشددا على أن استراتيجية العمليات الانتحارية بدت واضحة في معركة الموصل.