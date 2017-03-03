الصين, بلد المليار نسمة تشجع مواطنيها على زيادة النسل

رغم ان عدد سكان الصين قد زاد كثيرا عن المليار نسمة, الا ان وسائل الإعلام الصينية قد ذكرت أن الحكومة ستقدم مبلغاً مادياً كبيراً للأزواج لقاء إنجابهم الطفل الثاني، بعد أن أظهرت استطلاعات للرأي أن معظم الأسر في الصين تختار إنجاب طفل واحد فقط بسبب المشاكل المادية والأزمات الإقتصادية لديهم.

ونسبت وسائل الاعلام هذه المعلومة الى نائب وزير الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة الصيني “وانغ بيان” الذي اعلن عن هذه المكافأة المالية في تصريح له يوم السبت الماضي.

ومن الجدير بالذكر ان العام الماضي كان عاما قياسياً وصعباً لمعدل المواليد في الصين، حيث شهد ولادة 17.86 مليون طفل، ويعتبر هذا أعلى معدل للولادات خلال أكثر من 15 عاما بزيادة 1.3 مليون طفل عن عام 2015، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصدار الحكومة الصينية لقواعد جديدة تسمح للأسر بإنجاب طفلين.

وأيضاً أكدت لجنة تنظيم الأسر الصينية إن هذه السياسة ستمكن من زيادة تبلغ 17 مليون ولادة إضافية بحلول عام 2020، ما يضيف 30 مليون شاب عامل بحلول عام 2050.

وفي السياق نفسه، نشرت دراسة قد أجريت عام 2015، أصبح من الواضح أن 60% من الآباء الصينيين لا يريدون إنجاب طفل ثان بسبب المخاوف المالية، وهي المشكلة التي يجب معالجتها بحسب ما قاله وانغ بيان.

وقد ذكر أحد المسؤولين أن “إنجاب طفل ثان هو حق كل أسرة صينية، ولكن القدرة على تحمل التكاليف قد بلغت عنق الزجاجة، ما يُقوّض سياسة إنجاب طفل ثان”.

والجدير بالذكر أن الصين كانت قد فرضت سياسة الطفل الواحد في عام 1970 للحد من معدل الولادة، ولكن السلطات المعنية الآن أدركت أن فئة القادرين على العمل لن تكون قادرة قريبا على دعم شيخوخة السكان.

وأعلنت السلطات الصينية أن هذه السياسة قد منعت 400 مليون ولادة، فيما أشار “تشن شينغ دونغ” وهو أحد الخبراء الاقتصاديين في بكين، إلى أن عقلية الأمة قد تتغير بسبب هذه القضية مشيراً إلى أن “عقلية أمة بأكملها تحولت من الحد من الولادات إلى القلق بشأن المعدلات المنخفضة للولادات”، مضيفاً أيضاً أن الكثير من الآباء والأمهات ما يزالون مترددين بشأن إنجاب الأطفال على الرغم من تشجيع الحكومة على ذلك.