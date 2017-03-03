مصدر استخباري اسرائيلي يكشف عن ضغوط روسية ومصرية لدعوة سورية لحضور القمة العربية المقبلة
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جرينتش+2 04:43
الصين, بلد المليار نسمة تشجع مواطنيها على زيادة النسل

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