مصدر استخباري اسرائيلي يكشف عن ضغوط روسية ومصرية لدعوة سورية لحضور القمة العربية المقبلة
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جرينتش+2 01:40
مصدر استخباري اسرائيلي يكشف عن ضغوط روسية ومصرية لدعوة سورية لحضور القمة العربية المقبلة

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