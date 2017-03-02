مجلة «عود الند» تناقش ازمة الصحافة الورقية

صدر العـدد الفصلي الرابع من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية التي يرأس تحريرها الزميل د. عدلي الهواري. في العدد ملفان، الأول يتعلق بأزمة الصحافة الورقية التي تضطر بعض الصحف إلى التوقف عن الصدور، كان آخرها «السفير» اللبنانية و«المجد» الأردنية. كلمة العدد تناقش هذا الموضوع من جانبي الأزمة المالية وفقدان المقدرة على التأثير كما في الماضي، وجاء فيها:

“إخفاق الإعلام في التأثير على الجمهور في بعض الحالات لا يعني أنه لم يعد له تأثير بالمطلق، ففقدان التأثير ليس كاملا ودائما، وحالات الإخفاق في التأثير يكون وراءها عوامل أخرى يتجاهلها الإعلام مثل الغضب الجماهيري على الوضع الاقتصادي، وعدم اعتراف المسؤولين بالمشكلة أو بمشروعية هذا الغضب”.

ضمن الملف مقالتان أخريان، الأولى لجابر سليمان عن خلفية صدور صحيفة «السفير» في السبعينيات ودورها في دعم القضية الفلسطينية والصمود أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982؛ والثانية افتتاحية «المجد» التي أعلن فيها رئيس التحرير، فهد الريماوي، توقف الصحفية عن الصدور، وسلط الضوء على الأزمة من جانبها المالي.

الملف الثاني في العدد يحتفى بمخيم الكرامة، حيث وقعت معركته الشهيرة في آذار 1968، ومني فيها الجيش الإسرائيلي بهزيمة منكرة بعد فترة وجيزة من انتصاره في حرب 1967. شاركت في الملف الشاعرة زهيرة زقطان، التي تحدثت عن معالم المخيم كما تذكرها؛ وكتب سليم الهواري عن النشاطات الرياضية التي كانت تقام في مركز الشباب (النادي)، الذي شهد دورات تدريبية تحت إشراف أسماء رياضية لمع نجمها في الأردن كمحمد خير مامسر ومحمد يوسف بزادوغ ونظمي السعيد.

وسلطت إسراء المنسي الضوء على دور المكتبات في الجامعات العربية ومحاولاتها مواكبة التطور في توفير مصادر البحث الرقمية، والتحول إلى مكتبات جامعية مفتوحا دائما. وفي العدد مجموعة من القصص لكل من نازك ضمرة وهدى أبو غنيمة وطه بونيني وفنار عبد الغني ومحسن الغالبي وزهرة يبرم وزكي شيرخان ومنى الحضري وأوس حسن. إضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الأخبار عن معارض كتب قادمة ومسابقات ومواقع جديدة فيها مراجع مفتوحة ذات علاقة بالقضية الفلسطينية. لوحة غلاف العدد لفنان الكاريكاتير الراحل ناجي العلي.

تجدر الإشارة إلى أنه بصدور العدد الفصلي الرابع تتم «عود الند» عامها الأول كمجلة فصلية، وعامها الحادي عشر كمجلة ثقافية شهرية صدرت في عام 2006 وواصلت الصدور شهريا عشر سنوات قبل التحول إلى فصلية.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net