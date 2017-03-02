تركيا الاخوانية تطرد صالح العاروري من اراضيها اكراماً لعيون اسرائيل

ادعى المحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة “معاريف” الاسرائيلية ان تركيا قد عادت وطلبت من صلاح العاروري, القيادي البارز في حركة حماس, مغادرة أراضيها بعد أن كان قد تركها وعاد إليها.

وبحسب مقال لهذا المحلل نشرته الصحيفة في عددها أول أمس، فإن هذا الطلب التركي قد جاء في سياق تعاظم وتيرة العلاقات الأمنية والاستخبارية بين تركيا واسرائيل، مشيرا هذا المحلل إلى أن العاروري يقيم الآن في قطر.

وكان مصدر إسرائيلي ضالع في العلاقات بين انقرة وتل ابيب قد شدد على أن “تركيا تفي بتعهداتها حول منع نشطاء حركة حماس الذين يدخلون إلى أراضيها من المشاركة في تخطيط أعمال ضد إسرائيل، او جمع اموال لهذه الغاية على الاراضي التركية”.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن التقدير بأن الاستخبارات التركية تفتح عيونها على أعمال رجال حماس، رغم تعاطف الرئيس أردوغان وكبار المسؤولين الاتراك مع حركة حماس في غزة.