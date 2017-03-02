اسرائيل تشجع برنامج “اراب ايدل” لاشغال الفلسطينيين بالغناء بدل النضال

زعمت صحيفة “يديعوت احرنوت” الاسرائيلية ان للسياسة دوراً سريا ًمهماً في وصول الهواة الفلسطينيين الى نهائيات ” اراب ايدل” في معظم الاعوام.

وقالت الصحيفة : كنا في اسرائيل قبل برنامج “اراب ايدل” نشهد كل يوم جمعة احتجاجات ومظاهرات حاشدة ضد الاستيطان وضد الاحتلال الى حين وصول محمد عساف ليشارك في اراب ايدل.

في الموسم الثاني بدأنا نلاحظ حركة مريبة.. لا يوجد احد في الشارع حتى انه لم نلاحظ اي فلسطيني في الشارع يوم الجمعة يقاومنا, فكلهم مشغولين بالتصويت لعساف الذي قدم على البرنامج من مصر وحتى انهم اقاموا الصولجان “الخيمة” التي يجتمعون عليها لمشاهدة ارب ايدل والتصويت لعساف في حين كان قبل اراب ايدل يتجمعون في الخيم ضدنا.

من يومها قررنا مخاطبة ادارة البرنامج وقناة MBC انهم مرحب بهم في “اسرائيل” ويمكنهم المجيء في المواسم المقبلة بشرط ان يشركوا جنسيات اسرائيلية في البرنامج ممن يسمون “عرب 48” وفعلا في الموسم الثالث شارك هيثم خلايلة ومنال موسى وفي هذه السنه يعقوب ودندن.