تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس
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جرينتش+2 11:07
البغدادي يقر بهزيمة “داعش” ويدعو انصاره للفرار نحو الجبال 

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