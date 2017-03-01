البغدادي يقر بهزيمة “داعش” ويدعو انصاره للفرار نحو الجبال 

طالب أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أنصاره بالتخفي والفرار إلى المناطق الجبلية، بعدما أقر بهزيمة التنظيم في المعارك الأخيرة.

وقال مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية، امس الثلاثاء، إن البغدادي وجه خطابا سماه “خطبة الوداع” إلى المقربين منه ووزعها على الخطباء لشرح ما يمر به التنظيم، مضيفًا أن الخطباء بدأوا بالتحدث عن الهزائم التي يمنى بها التنظيم في نينوى وباقي المناطق.

ونقلت قناة السومرية العراقية عن المصدر ذاته، أن الخطبة تضمنت أيضا تعليمات لعناصر التنظيم بأن يفجروا أنفسهم عند محاصرتهم من قبل القوات العراقية.

وتابع المصدر قائلا إن قادة ما يسمى “مجلس شورى المجاهدين” هربوا جميعهم من نينوى وتلعفر باتجاه الأراضي السورية، مبينا أن القادة البارزين المقربين من البغدادي يتحركون على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.