تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس
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جرينتش+2 05:11
يعقوب شاهين الفائز بلقب «أراب أيدول» يستعد لانطلاقة فنية تسعد الجمهور

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