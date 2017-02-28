يعقوب شاهين الفائز بلقب «أراب أيدول» يستعد لانطلاقة فنية تسعد الجمهور

أكد يعقوب شاهين الفائز بالمرتبة الاولى في برنامج «أراب أيدول» أن الجمهور الذى صوت له من مختلف أرجاء الوطن العربى يلزمه بالاشتغال أكثر على موهبته والعمل على اختيار اعمال تسعد هذا الجمهور.

وقال شاهين بعد حصوله على اللقب الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «أراب أيدول» إن مشروعه الفنى قد انطلق منذ اليوم, وانه سيعمل بكل جهده لرد الجميل لهذا الجمهور واسعاده بقد ما يملك من جهد وموهبه.

وقد وجه يعقوب الشكر لجمهور البرنامج كما وجه الشكر للقائمين على البرنامج وأعضاء لجنة التحكيم, وائل كافورى ونانسي عجرم وأحلام وحسن الشافعى، وقال إنه استفاد كثيرا من تعليقات المحكمين ونصائحهم التى سيضعها نصب عينيه, وفى مقدمتها حسن اختيار الأغانى والبحث عن اعمال فنية تناسبه.

وأوضح أن الجمهور كان يفسر تعليقات لجنة التحكيم أحيانا بشكل خاطئ ولكن الحقيقة أنه استفاد كثيرا من آراء ونصائح الحكام ولولاها ما وصل إلى هذه المكانة.

وعلق قائلا بأنه كان يحلم بأن يرى فنانا واحدا وأتاح له البرنامج أن يجلس ويتحدث مع كبار نجوم الغناء فى الوطن العربى.

ومن جانبها أكدت لجنة تحكيم البرنامج على مستوى المنافسة العالى هذا العام والتى وصلت للنهاية بثلاثة أصوات يستحق كل منها لقب «أراب أيدول».

وكان برنامج آراب ايدول قد اختتم موسمه الرابع يوم الجمعة الماضي بإعلان النتائج, وذلك من خلال الحفل الذى احيته النجمة شيرين عبدالوهاب, فيما حرص على حضوره المطرب الفلسطينى محمد عساف حيث شارك يعقوب احتفاله بالفوز فى البرنامج.

وفي حين أعرب كثيرون من عرب 48 عن فرحتهم بإعلان فوز يعقوب شاهين الفائز، أبدى آخرون اسفهم لخسارة ابنهم المنافس البارز أمير دندن.

وكان الموسم الرابع من Arab Idol قد شهد منافسة قوية في مرحلة النهائيات بين الفنانين يعقوب شاهين من بيت لحم، وأمير دندن، من مجد الكروم، خاصة أن قناة MBC الراعية للبرنامج سمّت المنافسة بين المطربين المميزين بأنها منافسة بين “أولاد البلد”، بعد أن مثّل الشابان دولة فلسطين خلال الحلقة. وقد تفوق الفنانان على منافسين من جميع البلدان العربية وحققوا تاريخا في الحلقة الأخيرة بعدما وصلا إلى النهائي التي تحولت إلى منافسة فلسطينية – فلسطينية.

وكانت قرية مجد الكروم، مسقط رأس دندن، قد أقامت مهرجانا كبيرا في القرية، حيث بثت الحلقة الأخيرة على شابات عملاقة في ملعب كرة القدم المحلي، وشاهد الاحتفال الآلاف من أبناء القرية والجوار، تشجيعا لدندن.

وفي حين علق كثيرون من عرب 48 على فوز شاهين بالقول إنه مثله مثل دندن، من نفس البلد ويمثل الشعب نفسه، وتمنوا له التوفيق والنجاح، لا سيما أنه جدير باللقب وصاحب صوت عذب منقطع النظير، أعرب كثيرون عن حزنهم لخاسرة دندن الذي قدّم منافسة قوية لشاهين وحاز على شعبية كبيرة في بلده والعالم العربي.