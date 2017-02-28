هل يقف دحلان وراء منع الرجوب من دخول القاهرة ؟

أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، امس الاول الإثنين، أن السلطات المختصة، قامت بترحيل جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعد منعه من دخول البلاد لدى وصوله من بلاده عن طريق الأردن، تنفيذاً لتعليمات إحدى الجهات الأمنية رغم السماح بدخوله لصالة كبار الزوار. حسب موقع محيط الإخباري.

وقالت المصادر، إنه أثناء قيام مندوب سفارة فلسطين بإنهاء إجراءات جواز سفر الرجوب من صالة كبار الزوار، فوجئ برفض إحدى الجهات الأمنية دخوله مع قرار بترحيله على نفس الطائرة.

وأجرى الرجوب عدة اتصالات للسماح له بدخول مصر، إلا أنه فشل وتم ترحيله على نفس الطائرة إلى الأردن.

وقد اكد وزير العدل الفلسطيني، علي أبو دياك، إن السلطات المصرية منعت الرجوب من الدخول، وتم إرجاعه من المطار، رغم أن لديه دعوه لحضور مؤتمر الارهاب من قبل الأمين العام للجامعة العربية.

ولم يفصح أبو دياك عن أسباب منع السلطات المصرية الرجوب من دخول البلاد, غير ان موقع “وطن” الالكتروني المقرب من دولة قطر قد زعم ان محمد دحلان القيادي الفتحاوي المفصول يقف وراء هذا الحادث.

وقال الموقع ان اوساطا مطلعة في القاهرة ترجح ان منع الرجوب من الدخول إلى مصر قد جاء على خلفية تحريض دحلان ضد خصمه القيادي لدى المخابرات المصرية.

ولكن قيادات امنية مصرية قالت لـ”وطن” ان سبب المنع يعود الى مواقف واقوال منسوبة الى جبريل ضد القيادة المصرية.

ويأتي منع الرجوب في ظل توتر علاقات الرئيس محمود عباس مع مصر على خلفية رفضه عودة دحلان الذي يتمتع بعلاقات قوية مع القاهرة الى صفوف حركة فتح.