تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس
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جرينتش+2 05:20
رجال “الموساد” من قتلة المهندس الزواري ينتحلون صفة الاعلاميين

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