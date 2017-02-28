تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس
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جرينتش+2 05:12
بعد اختلافها مع مصر وسورية وايران.. تركيا تشتبك بحدة مع اليونان

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