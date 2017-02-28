تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس

علمت “المجد” ان حكومة الملقي قد تدخلت لمنع اجتماع تنادت لعقده, في غرفة صناعة عمان الاسبوع الماضي, نخبة من الشخصيات السياسية والثقافية والنقابية, للتداول في مخاطر ومحاذير مشروع القرار الامريكي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس.

وقال مصدر مطلع “للمجد” ان المتنادين لعقد ذلك الاجتماع “المغدور”, كانوا يعتزمون اصدار بيان سياسي يعارض مشروع القرار الامريكي المجحف بحق الشعب الفلسطيني والمدينة المقدسة, ويحذر من خطورته على عملية السلام برمتها ومجمل العلاقات العربية- الامريكية.

واوضح المصدر ان وزير الداخلية غالب الزعبي قد ابلغ رئيس مجلس الاعيان السابق طاهر المصري الذي راجعه بخصوص منع الاجتماع, ان الحكومة قد فعلت ذلك حتى لا تثير غضبة الرئيس الامريكي “العصبي” دونالد ترامب !!