تلافياً لغضب ترامب.. الحكومة تحظر اجتماعاً لشخصيات وطنية بعمان لبحث نقل السفارة الامريكية الى القدس
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جرينتش+2 05:19
اردوغان يتهم صحيفة “حرييت” بالدس بين حكومته والمؤسسة العسكرية

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