مصادر اسرائيلية تزعم ان ترامب قد صرخ بوجه محمود عباس في بيت لحم واتهمه بالخداع
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جرينتش+2 02:27
“حماس” حركة جهادية مؤسسية لا مكان فيها للشخصنة والحسابات الخاصة

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