استحضار عبد الناصر للدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير
فضت الشرطة المصرية، مساء امس الاثنين، مظاهرة احتجاجية، أمام نقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، رفضًا لاتفاقية الحدود البحرية مع السعودية، والتي أقرت القاهر...
عقاباً لغدر اردوغان.. الحرب تنتقل من سوريا إلى تركيا
تطرق تقرير اعده موقع “ديبكا” الاسرائيلي عن الوضع التركي, إلى حادثة اغتيال السفير الروسي في تركيا على يد ضابط وحدة خاصة تركي ضمن قوات حماية كبار الشخصي...
رحيل المطران كابوتشي بعد حياة حافلة بالعطاء الديني والوطني
بعد حياة طويلة وحافلة بالعطاء الديني والوطني, توفي يوم امس الاحد, هيلاريون كابوتشي، مطران كنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة، في المنفى بالعاصمة ...
مشعل يُبدي شديد الاسف لتوقف “المجد” عن الصدور
تلقت اسرة “المجد” اتصالاً هاتفياً كريماً من المجاهد خالد مشعل, زعيم حركة حماس, ابدى فيه اسفه الشديد لتوقف “المجد” عن الصدور, ك...
”المجد” تتوقف عن الصدور
في سياق ازمة الصحافة الورقية عامة، والاسبوعية منها بشكل خاص، يؤسف ”المجد” ان تعلن التوقف عن الصدور عند نهاية العام الحالي. ويأتي هذا التوق...
أخبار محلية
رحيل “ابو عمر” اعز اصدقاء “المجد”
بعد ثلاثة ايام فقط من توقفها عن الصدور, رحل عن دنيانا الاخ الكبير اللواء سامي الساكت, احد ابرز اصدقاء "المجد" ومشجعيها ومحاوريها على مدى عشرين عاماً. ...
اخبار خفيفة
وزراء الحكومة الخرساء - هاني الملقي، رئيس الوزراء يشكو الى الله ضعف وزرائه وقلة حيلتهم وتعثر ألسنتهم وتهيبهم من الكلام عموماً، ومن الرد على اسئلة وكلمات النواب بشكل خاص. الملقي يضرب كفاً بكف، وهو يقول حانقاً وحائراً : الوزراء في حكومة عبدالله النسور ما كانوا يتكلمون في البرلمان، لان النسور كان ...
”المجـد” تطـوي اشـرعتها وتـرسـو في موانئ الـفعل المـاضيكتب ساطع الزغول
وهي ما تزال في قمة ألقها المهني، وصلابتها المبدئية، وتوهجها الفكري، اختارت ''المجد'' ان تغادر الساحة الاعلامية، ليس كرهاً بالمواجهة او خوفاً من المقارعة ولا انحناء للعاصفة، او تجاوباً مع الظرف الداعشي اللئيم، او الوضع العربي السقيم، بل لانها تؤثر ان تموت واقفة على ان تمد يدها تستلف أجرة مقرها او روا...
أخبار عربية
تقرير استخباري يعتبر حزب الله اخطر اعداء اسرائيل
قال معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب امس الاثنين في تقرير عن "تقدير الاستخبارات" ان حزب الله وايران وحماس اكبر التهديدات التي تواجه إسرائيل عام 2017 على عكس الجيوش العربية التي لا لا تشكل اي تهديد. وعلى رأس التهديدات التي شملها تقرير المعهد الذي يترأسه اللواء احتياط "عاموس يدلين" ج...
توقعات سياسية بتحرير كامل الديار السورية هذه السنةكتب محمد شريف الجيوسي
أعلنت المنظمة الإقليمية للعدل والتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها ان الدول الاقليمية وعلى رأسها تركيا والسعودية وقطر الداعمة للتنظيمات المتشددة داخل سورية ومنها داعش واحرار الشام وغيرها من التنظيمات والقوى الدولية تسعى لاطالة امد الحرب على سورية لما بعد عام 2017 . لكن المنظمة توقعت, في دراسة اجرته...
البغدادي يوقظ كل خلايا “داعش” النائمة لارهاب العالم
أفاد مصدر محلي في نينوى بأن زعيم تنظيم “داعش” الارهابي، أبو بكر البغدادي، وجه تعليماته إلى قادته بتفعيل عمل خلاياه في الدول العربية والأوروبية وتنفيذ هجمات نوعية على المدنيين. وقال المصدر، امس الاثنين ، إن زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي طالب قادة التنظيم من المهاجرين إلى إحياء الخلايا النائمة في ال...
آراء ومقالات
بعد 51 عاما من انطلاقتها.. اين انجازات الثورة الفلسطينية ؟؟بقلم : أكرم عبيد
بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة المعاصرة الحادية والخمسين من المفروض أن نستعرض ما حققته من انجازات ومكاسب وطنية للشعب الفلسطيني المقاوم وهي كثيرة ومهمة في مرحلة التحرر الوطني, لكن بعض القيادات الفلسطينية المتنفذة في م . ت . ف فرطت بها بعدما حرفت المسيرة النضالية عن سكتها الوطنية بعد توقيع اتف...
”المجد” بعد ”السفير”بقلم: معن بشور
قرار مؤلم اخر نتلقاه هذا الاسبوع وهو قرار المناضل والكاتب الجريء فهد الريماوي باقفال جريدة ''المجد'' الاردنية التي واكبت على مدى 23 عاما كفاح الامة ضد...
لا لا لا لن نقول وداعا للمجدبقلم : عبد الهادي الراجح
لأول مرة أشعر بصعوبة تكاد تكون مستحيلة في الكتابة تحت وطأة لحظات قاهرة، ربما فضلت الصمت أو حتى الموت قهرا وأنا أسمع من أستاذنا الكبير ''أبا المظفر'' ع...