كتب ساطع الزغول

وهي ما تزال في قمة ألقها المهني، وصلابتها المبدئية، وتوهجها الفكري، اختارت ''المجد'' ان تغادر الساحة الاعلامية، ليس كرهاً بالمواجهة او خوفاً من المقارعة ولا انحناء للعاصفة، او تجاوباً مع الظرف الداعشي اللئيم، او الوضع العربي السقيم، بل لانها تؤثر ان تموت واقفة على ان تمد يدها تستلف أجرة مقرها او روا...